В Харьковской области мужчина умер после драки на улице

06 января 2018 г. 12:50
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В Харьковской области мужчина в ходе драки получил телесные повреждения, от которых скончался, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение из Изюмской больницы о том, что в приемное отделение доставили  40-летнего  мужчину  с травмами головы. Жена мужчины сообщила, что у ее мужа на улице возник конфликт с малоизвестным гражданином.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина, который  пояснил, что между им и потерпевшим возник спор, во время  которого он нанес оппоненту удар в лицо и ушел. Также мужчина пояснил, что не хотел наносить пострадавшему тяжелые травмы.

Потерпевший скончался  в больнице через несколько дней.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 122 (телесные повреждения средней тяжести) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 

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