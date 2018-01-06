В Харьковской области мужчина умер после драки на улице

В Харьковской области мужчина в ходе драки получил телесные повреждения, от которых скончался, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение из Изюмской больницы о том, что в приемное отделение доставили 40-летнего мужчину с травмами головы. Жена мужчины сообщила, что у ее мужа на улице возник конфликт с малоизвестным гражданином.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина, который пояснил, что между им и потерпевшим возник спор, во время которого он нанес оппоненту удар в лицо и ушел. Также мужчина пояснил, что не хотел наносить пострадавшему тяжелые травмы.

Потерпевший скончался в больнице через несколько дней.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 122 (телесные повреждения средней тяжести) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.