В Харьковской области мужчину забили до смерти

Тело своего товарища с многочисленными ушибами обнаружил в своей квартире 39-летний житель поселка Большая Рогань, сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.

Накануне к владельцу квартиры пришел его 28-летний знакомый. Мужчины выпивали. Двери не закрывали. Во время застолья в квартиру ворвались трое мужчин, избили хозяина и его гостя и скрылись. Утром хозяин квартиры увидел, что товарищ мертв, вызвал скорую помощь и сообщил в полицию.

"Благодаря принятым мерам полицейские оперативно вышли на след злоумышленников, рассказал и.о. начальника Харьковского отдела полиции подполковник Виталий Братеньков. - Ими оказались трое мужчин в возрасте от 20 до 21 лет, жители поселка Докучаева и поселка Большая Рогань. "

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.