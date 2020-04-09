В Харьковской области на границе с РФ обнаружили двух нарушителей самоизоляции

На российско-украинской границе в Харьковской области пограничники обнаружили двух нарушителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Так, вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые подписали соглашение о самоизоляции 7 апреля и 28 марта соответственно, однако попытались выехать за границу.

По данному факту пограничники проинформировали Нацполицию, сотрудники которой привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».

Напомним, что КоАП 17.03.2020 дополнен статьей 44-3 «Нарушение правил карантина людей», которая предусматривает, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, - влечет наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.