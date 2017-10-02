В Харьковской области на границе с РФ пограничники задержали двух правонарушителей

02 октября 2017 г. 15:31
Источник: РБК - Украина
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В Харьковской области на границе с Россией пограничники задержали двух правонарушителей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Так, пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который находился в розыске, и гражданина России с чужим паспортным документом.

"Вчера в пункте пропуска "Гоптовка" во время проверки документов гражданина Украины пограничники установили, что мужчина разыскивается по признакам совершения уголовного преступления, а именно по статье 286 УК Украины (оставление места ДТП. Нарушение правил безопасности дорожного движения). Наш соотечественник 1953 рождения следовал на вход в Украину. Правоохранители сразу задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в том же пункте пропуска при осуществлении мероприятий пограничного контроля в личных вещах гражданина РФ был выявлен чужой заграничный паспорт и бланк свидетельства о рождении с серией, номером и мастичной печатью уполномоченного органа и без установочных данных лица. Нарушитель передан в полицию.
 

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