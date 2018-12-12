В Харьковской области на границе с Россией у мужчин нашли товары двойного назначения

В Харьковской области пограничники пресекли две попытки перевозки товаров двойного назначения.

Как сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы, скрытые товары двойного назначения правоохранители обнаружили в пунктах пропуска "Гоптовка" и "Пески" накануне.

В первом случае в пункт пропуска "Гоптовка" на автомобиле "Фольксваген" на выезд в Россию прибыл 48-летний гражданин Украины.

При осмотре вещей мужчины в его сумке правоохранители обнаружили авиационно-техническое оборудование, которое является товаром двойного назначения.

Во втором случае через пункт пропуска "Пески" пытался вывезти в страну-агрессора радиостанцию, которая используется на военных самолетах пассажир автомобиля "Рено", 31-летний гражданин Украины. Радиостанцию правоохранители обнаружили в багажном отделении иномарки.

О находках двойного назначения пограничники проинформировали сотрудников соответствующих правоохранительных органов, которым и передали товары вместе с владельцами.