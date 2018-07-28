В Харьковской области на границе с Россией задержали мужчину в международном розыске

28 июля 2018 г. 14:11
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Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили гражданина Украины, 1994 года рождения, который находился в международном розыске за совершение уголовного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Во время проверки документов мужчины, который въезжал в Украину, пограничники установили, что его разыскивают правоохранители за совершение уголовного преступления, а именно: по признакам статьи 286 ч.3 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц» .

Пограничники сразу задержали мужчину и проинформировали работников Национальной полиции.

 

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