В Харьковской области на пляже детского лагеря нашли опасную бактерию

25 июля 2018 г. 11:32
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Перечень мест массового отдыха населения на водоемах на территории Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в Балаклее  на пляже загородного детского лагеря «Олимпия» на реке Ляховка ежегодно установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют отдыхающим купание на этом пляже.

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