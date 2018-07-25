В Харьковской области на получении взятки задержали офицера-пограничника

Правоохранители Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона из состава Объединенных сил задокументировали вымогательство взятки офицером УВСБ «Восток» за решение вопроса по трудоустройству гражданина Украины в данное Управление.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Так, 25 июля пограничника задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Офицер-пограничник требовал у гражданина Украины 5000 долларов США за решение вопроса о назначении на должность в УВСБ «Восток».

Задержали его после получения части взятки в размере 2500 долларов США.

На момент задержания офицер отстранен от занимаемой должности.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.