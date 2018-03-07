В Харьковской области на взятке поймали подполковника полиции

Правоохранители Харьковской области разоблачили 37-летнего и.о. начальника одного из отделений полиции в области на получении взяток в размере 24 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Оперативники СБУ задержали полицейского "на горячем" - во время передачи очередного транша в размере 10 тысяч гривен.

По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, полицейский систематически требовал и получал неправомерную выгоду от местного жителя, который вырубал древесины в лесополосе Печенежского района.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский пообещал мужчине, что он обеспечит лесорубу возможность беспрепятственно заниматься вырубкой деревьев. используя свое служебное положение.

Также полицейский пообещал не реагировать на заявления и обращения, которые будут поступать в полицию, а именно: не регистрировать их, не заниматься проверкой, не вносить сведения в ЕРДР и тому подобное.

Во время досудебного следствия сотрудники СБ Украины задокументировали три факта получения руководителем подразделения неправомерной выгоды на общую сумму двадцать четыре тысячи гривен, сообщили в пресс-центре СБУ.

Досудебное расследование открыли по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Полицейского задержали. Операция сотрудниками СБУ проводилась под процессуальным руководством прокуратуры совместно с подразделениями внутренней безопасности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

Устанавливаются все обстоятельства дела и проводятся необходимые следственные действия.

Полицейскому грозит 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.