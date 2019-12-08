На Харьковщине начались проверки пожарной безопасности

В Харьковской области начались проверки пожарной безопасности социально значимых объектов.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, такое распоряжение отдал Президент Украины Владимир Зеленский после страшного пожара в центре Одессы.

Так, председатель ХОГА Алексей Кучер вместе со специалистами ГСЧС 7 декабря выезжал на проверку безопасности в заведениях города Лозовая.

По его информации, заведений, которые необходимо проверить на пожарную безопасность, в области насчитывается около 3000. В ГСЧС отмечают, что их будут проверять около 200 сотрудников ведомства.

«Президентом была поставлена ​​задача: до 10 января все объекты необходимо проинспектировать», - акцентировал внимание спасателей председатель ХОГА.

Вместе с начальником ГСЧС Украины в Харьковской области Александром Волобуевым, директором Департамента гражданской защиты ХОГА Павлом Пономаренко и Лозовским городским головой Сергеем Зеленским Алексей Кучер посетил 3 заведения в Лозовой: Лозовский высший колледж искусств, детско-юношескую спортивную школу «Юность» и УВК №10.

Замечания к пожарной безопасности были высказаны в каждом из заведений, однако в самом худшем состоянии оказался колледж искусств, который находится в подчинении Харьковского областного совета. В заведении, где учится 227 детей, вообще отсутствует противопожарная сигнализация. Средства на нее руководство просит уже не первый год. Но необходимых 1,8 млн грн до сих пор не выделили.

Он отметил, что будет выяснять, «почему так происходило, почему прежнее руководство области не реагировало».

«Будем делать выводы. Конечно, уже мне исправлять то, что происходит здесь. В ближайшее время отреагируем. Так не может быть, чтобы дети фактически находились в опасности», - сказал Кучер.

Напомним, проверки начались после страшного пожара 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Число погибших в этом пожаре уже возросло до 8 человек, а судьба еще 10 человек остается неизвестной.