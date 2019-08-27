 

В Харьковской области нашли пропавшую девушку-подростка

27 августа 2019 г. 15:24
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В Харьковской области полицейские разыскали 15-летнюю девочку, которая 22 августа ушла к подруге на день рождения и не вернулась. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 августа в полицию обратилась жительница села Боровское Харьковской области. Женщина сообщила, что потеряла связь с ребенком, находящимся у нее под опекой.

Правоохранители проверили места вероятного пребывания девушки и обнаружили ее у подруги.

Подростка передали опекунам.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

С девушкой полицейские провели профилактическую беседу.

 

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