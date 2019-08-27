В Харьковской области нашли пропавшую девушку-подростка

В Харьковской области полицейские разыскали 15-летнюю девочку, которая 22 августа ушла к подруге на день рождения и не вернулась.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 августа в полицию обратилась жительница села Боровское Харьковской области. Женщина сообщила, что потеряла связь с ребенком, находящимся у нее под опекой.
Правоохранители проверили места вероятного пребывания девушки и обнаружили ее у подруги.
Подростка передали опекунам.
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.
С девушкой полицейские провели профилактическую беседу.