В Харьковской области нашли пропавшего семилетнего ребенка

03 июня 2019 г. 16:04
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В Харьковской области правоохранители нашли пропавшего семилетнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, вечером 2 июня 34-летняя жительница пгт Краснопавловка Лозовского района сообщила в полицию об исчезновении своего 7-летнего сына. Она объяснила, что мальчик утром ушел из дома в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Ребенка нашли на территории поселка. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. 

С мальчиком полицейские провели профилактическую беседу и вернули матери.

В отношении женщины составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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