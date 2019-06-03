В Харьковской области нашли пропавшего семилетнего ребенка

В Харьковской области правоохранители нашли пропавшего семилетнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, вечером 2 июня 34-летняя жительница пгт Краснопавловка Лозовского района сообщила в полицию об исчезновении своего 7-летнего сына. Она объяснила, что мальчик утром ушел из дома в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Ребенка нашли на территории поселка. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

С мальчиком полицейские провели профилактическую беседу и вернули матери.

В отношении женщины составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.