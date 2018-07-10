В Харьковской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

В Харьковской области полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю жительницу поселка Лизогубовка, которая 8 июля ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию 9 июля с сообщением об исчезновении своей несовершеннолетней дочери обратилась 31-летняя женщина.

Полицейские в течение нескольких часов разыскали девушку.

Как выяснилось, все время она находилась в лесу возле поселка Безлюдовка со своей подругой.

Также установлено, что девушка живет со своей бабушкой, поскольку по решению суда ее мать лишена родительских прав.

Полицейские установили, что в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий совершено не было.

С беглянкой полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.

В отношении ее бабушки составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.