В Харьковской области нашли пропавшую девочку

29 августа 2018 г. 15:26
3 просмотра

Как сообщалось ранее, 29 августа в 00-15 в полицию обратилась жительница Валковского района и сообщила о том, что вечером 28 августа ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, при помощи местных жителей полицейские разыскали подростка.

Как оказалось, девочка каталась на велосипеде и осталась на ночлег у неизвестной ей пожилой женщины в Коломакском районе.

Об этом девочка не сообщила своим родственникам, поскольку оставила мобильный телефон дома.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Правоохранители провели профилактическую беседу с девочкой и ее бабушкой.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.