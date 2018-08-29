В Харьковской области нашли пропавшую девочку

Как сообщалось ранее, 29 августа в 00-15 в полицию обратилась жительница Валковского района и сообщила о том, что вечером 28 августа ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, при помощи местных жителей полицейские разыскали подростка.

Как оказалось, девочка каталась на велосипеде и осталась на ночлег у неизвестной ей пожилой женщины в Коломакском районе.

Об этом девочка не сообщила своим родственникам, поскольку оставила мобильный телефон дома.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Правоохранители провели профилактическую беседу с девочкой и ее бабушкой.