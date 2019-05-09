В Харьковской области нашли пропавшую девочку-подростка

09 мая 2019 г. 14:17
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Правоохранители нашли 15-летнюю девушку, которая накануне пропала из дома.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 мая в полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась 35-летняя мать девочки. 

Полицейские разыскали беглянку. Как выяснилось, она находилась в гостях у знакомого парня в Сахновщинском районе.

Никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было. 

Работники полиции вернули девочку матери.

Полицейские призывают родителей, опекунов и попечителей, на чьей иждивении находятся несовершеннолетние, быть более внимательными к детям, чтобы они не искали понимания и семейного уюта вне родительского дома.

 

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