В Харьковской области меняют начальника полиции

В Главном управлении Нацполиции Харьковской области произошли кадровые изменения.
Олега Бех больше не возглавляет Главное управление Нацполиции в Харьковской области, пишут харьковские СМИ.
Как выяснило АТН, в руководстве полиции действительно произошли кадровые изменения.
Олег Бех переводится в Одессу, а главой ГУНП в Харьковской области может быть назначен Валерий Сокуренко, который, по данным АТН, сейчас находится в Киеве.
Справка. Сокуренко Валерий Васильевич - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.
На службе в органах внутренних дел он находится с декабря 1992 года.
Был заместителем начальника курса, начальником курса факультета подготовки кадров криминальной милиции Украинской академии внутренних дел.
В 1998 г. был назначен на должность заместителя начальника факультета подготовки кадров криминальной милиции по строевой части Национальной академии внутренних дел. Впоследствии – заместитель начальника факультета подготовки кадров оперативных служб по службе НАВД.
С 2002 г. – заместитель начальника учебно-научного института подготовки кадров оперативных служб милиции по службе Национальной академии внутренних дел.
В марте 2003 года Валерий Сокуренко был назначен проректором Национальной академии внутренних дел по службе.
С сентября 2014 года он был назначен проректором Национальной академии внутренних дел.
В ноябре 2015 года стал ректором Харьковского национального университета внутренних дел.
Олег Бех был назначен начальником ГУНП в Харьковской области в конце сентября 2017 года.
До назначения в Харьковскую область он руководил ГУНП в Полтавской области.
На посту начальника полиции Одесской области Олег Бех заменит Дмитрия Головина, который накануне сообщил об отставке.
Головин возглавлял ГУНП в Одесской области с 2016 года.