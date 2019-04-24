В Харьковской области меняют начальника полиции

В Главном управлении Нацполиции Харьковской области произошли кадровые изменения.

Олега Бех больше не возглавляет Главное управление Нацполиции в Харьковской области, пишут харьковские СМИ.

Как выяснило АТН, в руководстве полиции действительно произошли кадровые изменения.

Олег Бех переводится в Одессу, а главой ГУНП в Харьковской области может быть назначен Валерий Сокуренко, который, по данным АТН, сейчас находится в Киеве.

Справка. Сокуренко Валерий Васильевич - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.

На службе в органах внутренних дел он находится с декабря 1992 года.

Был заместителем начальника курса, начальником курса факультета подготовки кадров криминальной милиции Украинской академии внутренних дел.

В 1998 г. был назначен на должность заместителя начальника факультета подготовки кадров криминальной милиции по строевой части Национальной академии внутренних дел. Впоследствии – заместитель начальника факультета подготовки кадров оперативных служб по службе НАВД.

С 2002 г. – заместитель начальника учебно-научного института подготовки кадров оперативных служб милиции по службе Национальной академии внутренних дел.

В марте 2003 года Валерий Сокуренко был назначен проректором Национальной академии внутренних дел по службе.

С сентября 2014 года он был назначен проректором Национальной академии внутренних дел.

В ноябре 2015 года стал ректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Олег Бех был назначен начальником ГУНП в Харьковской области в конце сентября 2017 года.

До назначения в Харьковскую область он руководил ГУНП в Полтавской области.

На посту начальника полиции Одесской области Олег Бех заменит Дмитрия Головина, который накануне сообщил об отставке.

Головин возглавлял ГУНП в Одесской области с 2016 года.