В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация: подробности

На Харьковщине объявлена чрезвычайная ситуация в связи с пандемией COVID-19. Как сообщили в пресс-службе ХОГА, соответствующее решение приняли сегодня, 21 марта, во время заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. В связи с принятым решением руководители структурных подразделений ХОГА, районов и органов местного самоуправления получили задание обеспечить выполнение мероприятий по нераспространению Covid-19.

Управлению развития транспортной инфраструктуры ХОГА поручено проанализировать вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок в области и разработать порядок действий в этом случае. Вместе с тем председатель ХОГА заверил, что объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.

Руководители районов, граничащих с Луганской и Донецкой областями, согласно распоряжению, выданному по итогам заседания КТЭБ, должны подготовить план действий в случае запрета пересечения границы.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области будет создан штаб, который возглавит заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. По его информации, все службы, задействованные в ликвидации последствий распространения Covid-19, переходят в режим работы в чрезвычайных ситуациях. Что касается медицинских учреждений – они готовы к работе в условиях распространения болезни и обеспечены всем необходимым.

Также в ходе совещания обсудили усиление карантинных мероприятий в регионе. В частности, речь шла о необходимости соблюдения масочного режима в транспорте и торговых центрах.

Начальник ГУ ЧП в Харьковской области Валерий Сокуренко доложил о мерах по обеспечению самоизоляции лиц, вернувшихся в регион из стран с опасной эпидситуацией. Сейчас происходят нарушения режима определенными лицами. Для контроля за режимом обсервации будут привлечены студенты и курсанты учебных заведений системы МВД.