В Харьковской области объявлено штормовое предупреждение

26 февраля 2018 г. 15:05
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По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Харьковской области снег, метели, порывы ветра 15-22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Харьковской области температура местами понизится до 25 ° мороза, сообщили в ГСЧС Украины.

Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, предупреждают спасатели.

Также возможно нарушение работы электрических сетей и коммунального хозяйства.

 

 

 

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