В Харьковской области объявлено штормовое предупреждение

По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Харьковской области снег, метели, порывы ветра 15-22 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Харьковской области температура местами понизится до 25 ° мороза, сообщили в ГСЧС Украины.

Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, предупреждают спасатели.

Также возможно нарушение работы электрических сетей и коммунального хозяйства.