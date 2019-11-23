В Харьковской области объявлено штормовое предупреждение

23 ноября 2019 г. 10:04
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В Харьковской области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины со ссылкой на синоптиков.

По прогнозам Укргидрометцентра, 23 ноября в восточной и южной частях страны порывы ветра 15-20 м / с, ночью в Приазовье 25 м / с

Харьковский региональный центр гидрометеорологии информирует, что в сегодня, 23 ноября, в городе - переменная облачность, без осадков, ветер - 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – 7-9 градусов мороза, днем - 0-2 градуса ниже нуля.

В воскресенье, 24 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер - 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью - 4-9 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

 

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