В Харьковской области - около шестисот новых случаев коронавируса и шесть смертей за сутки

В Харьковской области за сутки выявили 595 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 54028 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 736 человек, за минувшие сутки умерли шестеро заболевших.

При этом 28277 заболевших уже выздоровели (+1356 – за последние сутки), 25015 жителей Харьковщины еще болеют, из них 767 – в активной фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 55958 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 895 жителей Харьковщины.