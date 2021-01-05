В Харьковской области опорным больницам передали 980 кислородных концентраторов

05 января 2021 г. 15:33
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В Харьковской области опорным больницам передали 980 кислородных концентраторов.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Отмечается, что это позволит на 100% обеспечить кислородом койки, определенные для оказания помощи больным COVID-19.

«Эти кислородные концентраторы рассчитаны на два потока, то есть могут обеспечить кислородом двух пациентов одновременно. Сегодня оборудование будет доставлено во все больницы области - как районные, так и областные учреждения, которые находятся в городе Харькове. И сегодня до конца дня они практически будут готовы к использованию. Таким образом, Харьковщина фактически становится первой областью, где на 100% обеспечены кислородом койки, определенные для оказания помощи больным ковидом», - рассказал на брифинге заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

Партия концентраторов была закуплена на средства государственной субвенции.

«Всего более 135 млн грн были предназначены исключительно для приобретения кислородных концентраторов, крупных емкостей для централизованной подачи кислорода, а также разведения кислородных магистралей», - уточнил Тарас Пастух.

5 января оборудование распределили между областными и районными медицинскими учреждениями, работающими с COVID-19.

 

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