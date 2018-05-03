В Харьковской области оправдали чиновника, обвиняемого в вымогательстве и получении взяток

Прокуратура направила в Апелляционный суд области апелляционную жалобу с требованием отменить оправдательный приговор Чугуевского городского суда области заместителю мэра одного из райцентров в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Речь идет о деле госслужащего - заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства одного из городских советов области, депутата этого же горсовета.

В июне 2014 года ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"Заместитель мэра обвиняется в вымогательстве и получении денег от местного предпринимателя, который занимается предоставлением телекоммуникационных услуг. Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 предприниматель обратился в горсовет за разрешением на установку технического оборудования для предоставления доступа к интернету. Передал необходимый пакет документов. Однако ему отказали. Причины отказа не объяснили. Позже предложили устранить препятствия в ведении бизнеса только при условии систематической платы денег заместителю мэра. "Разрешение" оценили в 10 тысяч гривен ежемесячной платы. Через несколько дней мужчина передал чиновнику часть оговоренной платы - 6 тысяч гривен. Еще 4 тысячи гривен отдал впоследствии посреднику - подчиненному заместителя мэра ", - рассказал и.о. руководителя Чугуевской местной прокуратуры Иван Ена.

Через некоторое время заместитель мэра отдал приказ о прекращении электропитания одной из базовых станций фирмы потерпевшего.

Предпринимателю сообщили, что питание не восстановят, пока он не заплатит чиновнику за следующий месяц.

Мужчина был вынужден отдать чиновнику еще 10 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Не выдержав давления на свой бизнес, предприниматель обратился к правоохранителям.

Прокуратура настаивает на наказании для чиновника в виде 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные руководящие должности сроком на 3 года и с конфискацией имущества.