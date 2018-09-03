В Харьковской области оштрафовали фирму за рекламу с женскими телами

03 сентября 2018 г. 13:23
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В Главное управление обратилась Общественная организация по поводу размещенной рекламы в соцсети Facebook по бизнес-консультированию с изображением женских тел с информационным полем: «Научим хорошо зарабатывать», с признаками нарушения ч. 3 ст.7 и ч.1 ст.8 Закона Украины «О рекламе».

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Согласно действующему законодательству реклама не должна содержать информацию или изображения, которые нарушают этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегают правилами приличия.

Согласно ч.1 ст. 8 вышеуказанного Закона о рекламе запрещается: содержать утверждения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, отношения к религии, по языковым признакам, роду и характеру занятий, местом проживания, а также дискредитирующие товары других лиц;

Как сообщили в Главном управлении службы, в соответствии со ст.29 Закона Украины «О рекламе» специалисты службы  направили вышеупомянутый рекламный сюжет в Индустриальный гендерный комитет по рекламе для проведения независимой экспертизы на соответствие требований законодательства, а также потребовали от рекламодателя предоставить все документы касаемо размещенной рекламы.

Согласно экспертного заключения реклама признана дискриминационной, рекламный контент, изображает и описывает женщину как украшение и сексуальный объект, поскольку содержит намеки на сексуальность, ничем не связанные с рекламируемым продуктом, и не имеющие прямых ассоциаций с потреблением рекламируемого продукта.

За установленные нарушения рекламодателя в соответствии со ст.27 Закона Украины «О рекламе» от 03.07.1996 г.. № 270/96-ВР «О рекламе» привлекли к ответственности, оштрафовав его на сумму в  размере пятикратной стоимости распространенной рекламы

 

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