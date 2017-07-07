В Харьковской области остановили автомобиль с незаконной древесиной

07 июля 2017 г. 10:43
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В кузове автомобиля "Урал" обнаружили распиленные стволы деревьев и электропилу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

53-летний водитель не смог предоставить разрешительные документы на перевозку и вырубку деревьев. Вещественные доказательства изъяты. Автомобиль с древесиной доставили на штрафную площадку отдела полиции.

Следственным открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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