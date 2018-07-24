В Харьковской области осудили насильника, которого разыскивал Интерпол

Первомайский районный суд признал виновным 52-летнего жителя района в изнасиловании (ч. 1 ст. 152 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области

Как рассказал первый заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Роман Травкин, установлено, что в июне 2015 года мужчина отдыхал в одном из местных кафе, в котором вместе с подругами праздновала свой день рождения и 25-летняя девушка.

Пьяный злоумышленник подошел к имениннице и предложил выйти на улицу, чтобы поговорить. Чтобы им не мешала громкая музыка, они отошли подальше от кафе.

Там злоумышленник приставил к шее девушки нож и изнасиловал именинницу.

После несколькочасовых издевательств жертве удалось вырваться и убежать.

Девушка прибежала домой к подруге и рассказала ей о случившемся. Подруга вызвала полицию и скорую медицинскую помощь .

Чтобы избежать наказания, насильник сбежал.

Через год его нашли на территории Российской Федерации и задержали сотрудники Интерпола. После экстрадиции в Украину мужчина находится под стражей.

Суд назначил мужчине максимальное возможное наказание - 5 лет лишения свободы.