В Харьковской области осудили насильника, которого разыскивал Интерпол

Первомайский районный суд признал виновным 52-летнего жителя района в изнасиловании (ч. 1 ст. 152 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области
Как рассказал первый заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Роман Травкин, установлено, что в июне 2015 года мужчина отдыхал в одном из местных кафе, в котором вместе с подругами праздновала свой день рождения и 25-летняя девушка.
Пьяный злоумышленник подошел к имениннице и предложил выйти на улицу, чтобы поговорить. Чтобы им не мешала громкая музыка, они отошли подальше от кафе.
Там злоумышленник приставил к шее девушки нож и изнасиловал именинницу.
После несколькочасовых издевательств жертве удалось вырваться и убежать.
Девушка прибежала домой к подруге и рассказала ей о случившемся. Подруга вызвала полицию и скорую медицинскую помощь .
Чтобы избежать наказания, насильник сбежал.
Через год его нашли на территории Российской Федерации и задержали сотрудники Интерпола. После экстрадиции в Украину мужчина находится под стражей.
Суд назначил мужчине максимальное возможное наказание - 5 лет лишения свободы.