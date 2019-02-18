В Харьковской области осудили ревнивца, который убил соперника и потопил в реке

18 февраля 2019 г. 12:39
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В Балаклейском районе суд признал 29-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в апреле прошлого года в Купянске осужденный из ревности жестоко расправился с собутыльником. 

Во время совместного застолья злоумышленник приревновал свою сожительницу к другу и  набросился на соперника с кулаками. 

Он бил потерпевшего руками и ногами, а затем добивал жертву арматурой. 

От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, убийца отнес тело погибшего к реке, где потопил. 

Нашли умершего мужчину почти через месяц.

Все это время убийца носил обувь погибшего товарища и даже хвастался знакомым, что отобрал кроссовки у любовника своей сожительницы.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

 

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