В Харьковской области от гриппа умер 6-летний ребенок

В Харьковской области от гриппа типа В скончался шестилетний мальчик.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

В период с 26 февраля по 4 марта показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превысил эпидемический порог на 27%.

За неделю с 26 февраля по 4 марта подтверждены три летальных случая, связанных с гриппом типа В.

В Запорожской области от гриппа типа В умер 47-летний мужчина, в Кировоградской области - 45-летняя женщина.

Всего с начала эпидсезона умерло пять человек - трое детей и двое взрослых.

Отмечается, что с начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 517 человек.