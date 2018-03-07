В Харьковской области от гриппа умер 6-летний ребенок

07 марта 2018 г. 13:19
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В Харьковской области от гриппа типа В скончался шестилетний мальчик.

Об этом  сообщается на сайте  Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

В период с 26 февраля по 4 марта показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превысил эпидемический порог на 27%.  

За неделю с 26 февраля по 4 марта подтверждены три летальных случая, связанных с гриппом типа В.

В Запорожской области от гриппа типа В умер 47-летний мужчина, в  Кировоградской области - 45-летняя женщина.

Всего с начала эпидсезона умерло пять человек - трое детей и двое взрослых.

Отмечается, что с начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 517 человек.

 

 

 

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