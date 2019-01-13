В Харьковской области мужчина выбросил своего сына из окна

13 января 2019 г. 10:13
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Сегодня, 13 января, после двух часов ночи, в селе в Харьковской области местный житель из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, выбросил своего пятилетнего сына.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Ребенок выжил, хотя и получил телесные повреждения.

Мальчика доставили в реанимационное отделение больницы.

По состоянию на утро медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

"Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, выбросил ребенка в окно", - пояснил правоохранителям 40-летний отец ребенка.

Но из его рассказа полицейские выяснили, что в тот вечер мужчина умеренно употреблял алкоголь, может, потому и приснился кошмар, допустил Аброськин.

«Кстати, это не первый случай, когда родители в состоянии алкогольного опьянения, ложась спать в одну кровать с маленькими детьми, невольно калечат и убивают их», - отметил полицейский.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие произошло в Чугуеве.

Мужчина свою вину в содеянном признал. Установлено, что накануне он употреблял алкоголь.

Семья пострадавшего характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следственные действия продолжаются.

 

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