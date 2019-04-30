В Харьковской области отмечают День пограничника

30 апреля 2019 г. 15:40
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Сегодня, 30 апреля в Украине празднуют День пограничника.

В этот день украинские  пограничники отмечают профессиональный праздник второй раз.

Как передает пресс-служба ХОГА, руководитель области Юлия Светличная поздравила пограничников Харьковщины с праздником.

«Харьковские пограничники защищают не только границу Украины, но и всей Европы. Вы стоите на защите безопасности и мира в нашей области и стране, - подчеркнула руководитель региона. - В день профессионального праздника желаю пограничникам Харьковской области здоровья, сил, мужества, удачи и мирного неба над головой! С праздником!»-.

День пограничника второй год подряд отмечают 30 апреля.

Эта дата ведет свою историю от событий Украинской революции 1917-1921 годов.

30 апреля 1918 года войска Украинской народной республики возле ст. Колпаково установили свои символы на границе Украинского государства.

 

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