В Харьковской области отмечают День пограничника

Сегодня, 30 апреля в Украине празднуют День пограничника.

В этот день украинские пограничники отмечают профессиональный праздник второй раз.

Как передает пресс-служба ХОГА, руководитель области Юлия Светличная поздравила пограничников Харьковщины с праздником.

«Харьковские пограничники защищают не только границу Украины, но и всей Европы. Вы стоите на защите безопасности и мира в нашей области и стране, - подчеркнула руководитель региона. - В день профессионального праздника желаю пограничникам Харьковской области здоровья, сил, мужества, удачи и мирного неба над головой! С праздником!»-.

День пограничника второй год подряд отмечают 30 апреля.

Эта дата ведет свою историю от событий Украинской революции 1917-1921 годов.

30 апреля 1918 года войска Украинской народной республики возле ст. Колпаково установили свои символы на границе Украинского государства.