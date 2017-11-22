В Харьковской области отправили под домашний арест чиновника, которого подозревают в хищении бюджетных средств

22 ноября 2017 г. 17:05
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Харьковские правоохранители подозревают руководство одной из фирм и чиновника Коротичанского поселкового совета в присвоении средств, которые должны выделяться на ремонт дорог, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом говорится в постановлениях Киевского районного суда Харькова от 15 ноября 2017 года.

Кроме того, правоохранители считают, что в июне 2016 года - октябре 2017 должностные лица Коротичанского поселкового совета договорились с должностными лицами двух частных предприятий о завышении фактической стоимости ремонта дорог и объемов работ, а также привлекли проектантов с третьего. Проектанты вносили недостоверные данные в первичные финансово-хозяйственные документы.

По данным правоохранителей, бюджету поселка был нанесен материальный ущерб на сумму 500 тысяч гривен.

Суд отстранил голову поссовета от должности и отправил его под домашний арест до 18 декабря 2017 года.

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