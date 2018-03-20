В Харьковской области перекрыли канал поставки автомобилей для боевиков "ЛНР"

20 марта 2018 г. 12:50
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Правоохранители блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники  установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах ЕС, на временно оккупированные районы Луганской области.

Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

Правоохранители задержали двух участников группировки в сервисной зоне пункта пропуска «Гоптовка» при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

 

Видео: 

На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР»

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