В Харьковской области перекрыли канал поставки автомобилей для боевиков "ЛНР"

Правоохранители блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах ЕС, на временно оккупированные районы Луганской области.

Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

Правоохранители задержали двух участников группировки в сервисной зоне пункта пропуска «Гоптовка» при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.