В Харьковской области перекрыли канал поставки автомобилей для боевиков "ЛНР"

Правоохранители блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах ЕС, на временно оккупированные районы Луганской области.
Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".
Правоохранители задержали двух участников группировки в сервисной зоне пункта пропуска «Гоптовка» при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.
Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.