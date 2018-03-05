В Харьковской области почти 14 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

В период с 26 февраля по 4 марта в области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 13761 человек, из них 9545 (69,4%) - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Показатель заболеваемости ниже показателя эпидемического порога на 40,1%.

По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 472 человека.

При этом среди детей заболеваемость выросла на 8,9%.

Показатели заболеваемости в Харькове, Изюме, Купянске, городе Первомайском, а также Изюмском, Купянском и Нововодолажском районах области превышают среднеобластной.

Отмечается активизация интенсивности эпидпроцесса в Купянске и Купянском районе, где уровень эпидемического порога превышен на 58,5% и 23,4% соответственно.

Госпитализирован 231 больной, что составляет 1,7% от общего количества заболевших, в т.ч. - 190 детей до 17 лет (62,8%).

В Харькове заболело 8602 человека, интенсивный показатель составил 606,00 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 35,1%.

Наблюдается незначительное снижение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей, темп прироста составил 1,7%.

Среди детей заболеваемость снизилась на 8,0%.

При обследовании 243 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные результаты выявлены у 111 человек (47,4%).

У 15 человек обнаружен вирус гриппа типа В (13,5%).

В 44,2% больных выявлен вирус парагриппа, в 21,6% - РС-вирус и в 20,7% - аденовирус.

По состоянию на 05.03.2018 в области от гриппа привито 9132 человека, что составляет 14,3% от количества запланированных лиц из групп риска.