В Харьковской области подорожали билеты на электрички

Региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» повысил тарифы на проезд в пригородных поездах на Харьковщине, сравнив цены с соседними областями. Об этом сообщила пресс-секретарь «Южной железной дороги» Ирина Гаманенко.

«Цены на проезд на пригородном сообщении по Харьковской области приведены в соответствие с единым тарифом по территории, которую обслуживает «Южная железная дорога». В Полтавской и Сумской областях тариф утвердили еще в апреле прошлого года. От Харьковской облгосадминистрации мы получили письмо только 5 мая 2020 года», - рассказала Гаманенко.

Начиная с 22 мая, первые пять километров пути, которые раньше стоили 3,5 грн, обойдутся в 8 грн. За проезд на расстояние в 6-10 км пассажиры заплатят 10,5 грн (было - 4,47 грн), за 11-20 км - 11 грн (вместо 4,95 грн), за 30 км - 40 грн (ранее - 17 3 грн).

По словам Гаманенко, после соответствующего решения Кабмина «Южная железная дорога» готова оперативно вывести пригородные поезда.

«Уже проведены текущие технические работы, все покрашено, продезинфицировано. Ждем приказа от правительства», - отметила пресс-секретарь.