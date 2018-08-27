В Харьковской области подожгли авто депутата Дергачевского райсовета

Вчера вечером неизвестные подожгли автомобиль депутата Дергачевского райсовета Харьковской области Анатолия Бангена.

Об этом сам депутат сообщил на своей странице в Фейсбук.

По словам мужчины, поджог его автомобиля, который стоял на улице, произошел примерно в 22 часа, и только благодаря тому, что у него в гостях находились друзья, мужчине удалось затушить пожар до приезда пожарных.

По мнению депутата, произошедшее - месть ему за гражданскую позицию как депутата и как гражданина Украины.

«За то, что я поднял вопрос за некачественном асфальтировании дорожного покрытия по ул. Кооперативная, где был украден гравий 90%, битумную эмульсию вообще не разливали и корыто под гравий также никто не рыл. Согласно проекта, были нарушены все нормы. Поэтому у нас такие некачественные дороги. 2,5 года я борюсь с поборами в школах и детсадах, удалось перекрыть схемы в больнице с рентгенами, лекарствами и т.д. Также власти не нравится, что в морге тело усопшего можно забрать бесплатно и по закону (так как средства, которые они требуют, стали меньше попадать в карманы чиновников),» - рассказал депутат, поясняя свои подозрения.

«Я никогда не опущу руки и не нарушу присяги, данной Вам, как депутат», - пообещал мужчина.

Также депутат опубликовал фото своего пострадавшего от огня автомобиля Фольксваген.