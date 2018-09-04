В Харьковской области подозреваемым в разбое на дороге избрали меру пресечения

В Харьковской области суд избрал меру пресечения пятерым подозреваемым в дерзком разбое.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд взял злоумышленников под стражу без права внесения залога.

Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, среди подозреваемых - 36-летний ранее судимый украинец, а также 4 граждан Азербайджана в возрасте от 23 до 31 года.

Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).

Как установило следствие, 9 июня 2018 вблизи села Оскол Изюмского района один из подозреваемых, находясь за рулем автомобиля Оpel, спровоцировал ДТП с автомобилем Skoda.

После того, как водитель Skoda вышел из машины, на него напали несколько мужчин в масках и избили до потери сознания. Затем злоумышленники забрали из его машины 55 тысяч долларов США и мобильный телефон, а потом скрылись.

Автомобиль Оpel без номеров нападавшие подожгли и бросили неподалеку в лесу.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.