В Харьковской области подозреваемый в краже выращивал коноплю во дворе

В ходе расследования факта кражи полицейские провели обыск домовладения 30-летнего жителя села Лебяжье Зачепиловского района Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате они обнаружили на территории домовладения 16 кустов растений зеленого цвета, похожего на коноплю.

Мужчина пояснил, что выращивал их для личного употребления.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.