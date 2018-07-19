В Харьковской области подозреваемый в краже выращивал коноплю во дворе

19 июля 2018 г. 12:59
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В ходе расследования  факта кражи полицейские провели  обыск домовладения 30-летнего жителя села Лебяжье Зачепиловского района Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате они обнаружили на территории домовладения 16 кустов растений зеленого цвета, похожего на коноплю.

Мужчина пояснил, что выращивал их для личного употребления.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

 

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