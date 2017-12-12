В Харьковской области подростки совершили разбой

12 декабря 2017 г. 10:15
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Правоохранители Харьковской области задержали двоих несовершеннолетних, которые совершили разбойное нападение, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Краснограде на улице неизвестные избили 34-летнего местного жителя и отобрали у него 11 гривен. Потерпевший находится в тяжелом состоянии в больнице. 

Полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались 17 и 15-летние студенты, жители Краснограда.

Нападавших правоохранители задержали. Им сообщено о подозрении в совершении разбоя.

По информации и.о. начальника Красноградского отдела полиции Евгения Рудьмана, по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

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