В Харьковской области подтверждено уже 66 случаев COVID-19

18 апреля 2020 г. 10:53
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За последние сутки в области зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19 - у жителей Харькова, Валковского, Купянского и Коломакского районов.
Среди этих случаев тяжелых больных нет. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.
5 подтверждений по Валковскому района - это все лица, которые были обследованы по контакту. 
Всего 36 человек по области госпитализированы с COVID-19, 27 - на самоизоляции. Среди подозрений - 51 человек госпитализирован, 7 на самоизоляции.
Пациентам с пневмонией провели 483 ПЦР-тестирования, еще 26 в работе.
За весь период регистрации в области зафиксировано 159 случаев подозрения на коронавирус (+37 за последние сутки), из них:
  • 66 случаев подтверждено;
  • 35 случаев опровергнуто;
  • 2 больных выздоровели;
  • 1 больная умерла.

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