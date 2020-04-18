В Харьковской области подтверждено уже 66 случаев COVID-19

За последние сутки в области зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19 - у жителей Харькова, Валковского, Купянского и Коломакского районов.

Среди этих случаев тяжелых больных нет. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

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5 подтверждений по Валковскому района - это все лица, которые были обследованы по контакту.

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Всего 36 человек по области госпитализированы с COVID-19, 27 - на самоизоляции. Среди подозрений - 51 человек госпитализирован, 7 на самоизоляции.

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Пациентам с пневмонией провели 483 ПЦР-тестирования, еще 26 в работе.

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За весь период регистрации в области зафиксировано 159 случаев подозрения на коронавирус (+37 за последние сутки), из них: