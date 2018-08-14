В Харьковской области похоронили 2-летнюю девочку, которая погибла в ванной

В городе Изюм Харьковской области похоронили погибшего в ванной 2-летнего ребенка. Девочка захлебнулась, когда была дома вместе с мамой, говорится в сюжете ТСН.

Одна из соседок в день трагедии слышала, как обычно спокойная девочка кричала.

"Страшное было – этот крик. Я не знаю, как вам передать", - призналась она.

Потом, по словам соседей, по дому распространился запах газа.

"За третьим разом она мне открыла. Сама закрыта в халат, будто воняет ей. Я говорю: Юля, чего это газ воняет? Смотри, может, включен, а она да, включен, я не знаю чего", - рассказала соседка.

Потом женщина ушла из дома, сказав, что 2-летнюю Настю отдала бабушке.

Тело девочки без признаков жизни обнаружил отец, когда вечером вернулся домой. Эксперты выяснили, что ребенок утонул. Сделала ли это мать умышленно или забыла о дочери, оставив ее в ванной – еще устанавливают. Сама же мать с места трагедии исчезла.

Полицейские нашли женщину уже поздно вечером за несколько километров от дома на пляже. Она была очень пьяна и говорила, что хочет утопиться, чтобы, мол, пойти вслед за дочкой. Однако соседи такому раскаянию не верят.

"Хотела бы утопиться – утопилась бы рядом в ванной, я так считаю", - говорит одна из них.

Жители дома, где произошла трагедия, категоричны – женщину здесь недолюбливают. Мол, вместе с дочкой на улице ее почти не видели, ребенком в основном занимался отец.

"У нас все мамочки там гуляют, но такого не было. У меня в глазах стоит: папа выходит с девочкой буквально три дня назад. Светлая такая девочка", - говорит Любовь Шевченко.

Не на камеру друзья женщины говорят, что та была алкозависимой, а в день гибели ребенка как раз пыталась выйти из очередного запоя. К тому же, женщина употребляла наркотики. Но правоохранители утверждают, что в их поле зрения мать раньше не попадала.

После задержания ее доставили в психиатрическую больницу.

"Она была направлена в психиатрическую больницу, но сейчас она уже доставлена в Изюмский отдел полиции", - рассказал прокурор Игорь Молодовский.

В ближайшие сутки матери погибшей девочки должны избрать меру пресечения. Прокуратура потребует содержания под стражей, ведь женщина является гражданкой России, поэтому может скрыться от правосудия.