В Харьковской области получил тюремный срок водитель микроавтобуса, по вине которого погибли 4 пассажира

17 августа 2018 г. 12:10
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В Харьковской  области суд признал виновным 45-летнего жителя Кременчуга в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, 19 апреля 2017 в Коломакском районе области водитель микроавтобуса Mercedez, совершавший пассажирскую перевозку из Кременчуга в Харьков, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. 

В результате ДТП погибли 4 пассажира автобуса (2 женщины и 2 мужчины), еще два человека получили тяжелые и средней степени тяжести телесные повреждения.

Как было установлено, водитель Mercedez в условиях плохой видимости из-за сильного снегопада пошел на обгон авто, которое ехало впереди. 

При этом он не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение.

В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав водителя выплатить в их пользу около 1400000 гривен.

 

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