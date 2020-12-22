В Харьковской области после зимних каникул школьники будут учиться дистанционно

После зимних каникул школы Харьковской области будут работать в дистанционном режиме.

О том, как будет проходить учебный процесс во время январского локдауна, рассказали в Департаменте науки и образования Харьковской области, передает пресс-служба ХОГА.

Как отмечается, дистанционное обучение в общеобразовательных учебных заведениях будет введено в соответствии с постановлением КМУ об усилении противоэпидемических мероприятий на период с 8 по 24 января 2021 года.

«С 25 декабря по 10 января заведения общего среднего образования Харькова и области будут находиться на зимних каникулах. После окончания зимних каникул школы в районах области продолжат образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения», - сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОГА.

По школам города Харькова соответствующее решение об организации дальнейшего обучения будет принято Харьковским городским советом в январе.

«13 специальных школ областного подчинения будут работать в обычном режиме, поскольку ввести дистанционное обучение в них невозможно в силу особенностей учеников. Санаторные и специализированные школы будут учиться дистанционно», - уточнили в Департаменте науки и образования.

Учреждения дошкольного образования во время январского локдауна будут работать в обычном режиме.

Что касается профессионально-технических заведений - при локдауне они будут работать также дистанционно.

В подавляющем большинстве заведений высшего и профессионального предвысшего образования с 19 декабря проводится зачетная и экзаменационная сессии - дистанционно.

С 8 по 24 января в заведениях высшего образования будет экзаменационная сессия (дистанционно) или каникулы согласно графику учебных планов.