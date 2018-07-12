В Харьковской области при попытке вывезти военный прибор в Россию задержали женщину

12 июля 2018 г. 9:58
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В  Харьковской области правоохранители пресекли вывоз в Россию военного устройства, подлежащего государственному экспортному контролю.

Об этом сообщил начальник начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав  Абдула на своей странице в Фейсбук.

Сотрудники спецслужбы получили информацию, что жительница Балаклейского района планирует вывезти для перепродажи в РФ прибор ночного видения ТКН-1С, предназначенный для оснащения танков, находящихся на вооружении страны-агрессора.

Правоохранители задержали злоумышленницу в пункте пропуска "Чугуновка" Харьковской области при попытке выезда в Россию.

В ее личных вещах обнаружили спрятанный от таможенного досмотра военный прибор.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении в совершении преступления.

Операцию СБУ проводила совместно с военнослужащими Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины и работниками Харьковской таможни Государственной фискальной службы Украины.

В СБУ напомнили, что военно-техническое сотрудничество с РФ прекращено с августа 2014 в соответствии с Указом Президента Украины и Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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