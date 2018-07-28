В Харьковской области пропал мужчина

В Харьковской области правоохранители разыскивают Дмитрия Филатова, 1993 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

23 июля мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Мужчина ростом 180-185 см, худощавого телосложения.

Пропавший был одет в черные джинсы или шорты, голубую футболку, джинсовую рубашку с длинным рукавом и туфли.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваем сообщать в Первомайский отдел полиции или по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим удобным способом.