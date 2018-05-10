В Харьковской области пропал мужчина с проблемами здоровья

10 мая 2018 г. 17:07
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Правоохранители Харьковской области разыскивают пропавшего жителя Сахновщины, Александра Замая, 1982 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина ушел из дома 21 апреля в 5.00 утра и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, короткие волосы, темные глаза.

Мужчина был одет в футболку, красный свитер в полоску, синие спортивные штаны.

По словам родственников, мужчина страдает частичной потерей памяти.

Правоохранители просят информацию о местонахождении разыскиваемого сообщить в Сахновщинский отдел полиции по телефонам: 102, (057 62) -3-13-63, 066-971-53-20,096-131-2007 или другим удобным способом .

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