В Харьковской области пропал парень с психическим заболеванием

В Харьковской области разыскивают пропавшего Дениса Алешина, 2000 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 мая парень ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Его приметы: на вид 19-20 лет, рост 182 см, спортивного телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза.

Как известно, пропавший молодой человек страдает психическим заболеванием.

Парень был одет в куртку салатового цвета с темными вставками, черную футболку с белыми полосами, темно-синие спортивные штаны, шапку серо-черного цвета, черные резиновые сапоги. При себе он имел мобильный телефон и был на велосипеде марки "Украина" бордово-коричневого цвета без рамы.

В полиции прося всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее по телефонам: (05753) 5-13-32, 102 или другими доступными способами.