В Харьковской области пропала без вести молодая женщина

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавшую без вести Дарию Репринцеву.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщина 1 декабря 2018 ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Пропавшей девушке на вид 25-29 лет, она имеет худощавое телосложение, рост 165-170 см, короткие волосы.

Разыскиваемая была одета в куртку и джинсы черного цвета.

При себе девушка имела паспорт гражданина Украины (ID карточку) и идентификационный код.

Правоохранители просят какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой сообщить в Красноградский отдел полиции по телефонам: 057447-82-91, 057447-25-25, 102 или любым другим удобным способом.