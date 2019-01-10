В Харьковской области пропала без вести молодая женщина

10 января 2019 г. 10:18
856 просмотров

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавшую без вести Дарию Репринцеву.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщина 1 декабря 2018 ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Пропавшей девушке на вид 25-29 лет, она имеет худощавое телосложение, рост 165-170 см, короткие волосы.

Разыскиваемая была одета в куртку и джинсы черного цвета.

При себе девушка имела паспорт гражданина Украины (ID карточку) и идентификационный код.

Правоохранители просят какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой сообщить в Красноградский отдел полиции по телефонам: 057447-82-91, 057447-25-25, 102 или любым другим удобным способом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.