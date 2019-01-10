В Харьковской области пропала без вести молодая женщина

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавшую без вести Дарию Репринцеву.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщина 1 декабря 2018 ушла из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Пропавшей девушке на вид 25-29 лет, она имеет худощавое телосложение, рост 165-170 см, короткие волосы.
Разыскиваемая была одета в куртку и джинсы черного цвета.
При себе девушка имела паспорт гражданина Украины (ID карточку) и идентификационный код.
Правоохранители просят какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой сообщить в Красноградский отдел полиции по телефонам: 057447-82-91, 057447-25-25, 102 или любым другим удобным способом.