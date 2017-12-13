В Харьковской области проверили пассажирский транспорт

Правоохранители проверили техническое состояние транспортных средств, их готовность к работе в зимний период, исправность запасных выходов, а также укомплектованность транспорта средствами пожаротушения, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На днях правоохранители проверили автобусы сообщением «Харьков-Дергачи».

При проверке в одном из автобусов правоохранители выявили нарушение и составили административный протокол по ч. 3 ст. 121 (отсутствие обязательного технического контроля) КУоАП.

По словам заместителя начальника Дергачевского отдела полиции майора полиции Максима Стецина, полицейские инструктируют водителей по мерам безопасности и правилам дорожного движения во время сложных погодных условий зимой.

Всего правоохранители осмотрели 105 автобусов, в том числе школьный автотранспорт.

В результате проверки правоохранители составили 24 административных материала, из них два по ч. 2, 3 ст. 121 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КоАП семь по ч. 3 ст. 133-1 (уклонение от определенного маршрута движения автобуса или маршрутного таксомотора) КоАП.

Два протокола правоохранители составили по ст. 126 (управление транспортным средством без разрешительных документов) КоАП.