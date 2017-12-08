В Харьковской области псевдофермер незаконно передал в субаренду земли на 12500000 гривен

Балаклейский районный суд Харьковской области отменил действие договоров аренды и субаренды земельных участков площадью 524 га, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, речь идет о 20 участках, расположенных за пределами населенных пунктов на территории Асеевского совета.

При этом более 70 га из них относятся к особо ценным землям.

Предприниматель арендовал участки для ведения фермерского хозяйства и вместо использования их по назначению передал земли в субаренду частному акционерному обществу.

Согласно закону арендатор должен подтвердить свои намерения заниматься сельхозпроизводством: предоставить сведения о профильного образования или опыта работы; имеющейся техники, необходимой для обработки земли, ресурсы для привлечения наемных работников и т.д..

В данном случае арендатор до сих пор не создал фермерское хозяйство, что подтверждает отсутствие у него намерения выработки товарной сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации.

Стоимость земель составляет более 12500000 гривен.