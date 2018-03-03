В Харьковской области расчищают дороги от снега, водителей просят воздержаться от поездок

03 марта 2018 г. 10:53
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По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, за сутки на обработку путей региона использовали 600 кубометров песчано-соляной смеси,  сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Толщина снежного покрова в области сейчас от 25 до 50 см, местами переметы достигают 2,5м.  На дорогах области работает 286 единиц спецтехники ГП «Харьковский облавтодор» и 150 единиц сторонних организаций. Задействовано более 320 рабочих», говорится в сообщении САД.

На наиболее сложных участках работают роторные механизмы (4 на дороге Чугуев - Меловое, 1 - на трассе Киев - Харьков - Довжанский, 1 - на направлении Изюм - Барвенково и еще 1 в Балаклейском районе). Также привлечена специальная техника ГСЧС: ИМР-2 на автомобильной дороге Киев-Харьков-Довжанский и БАТ 1 на Чугуев - Меловое.

«Наиболее сложные погодные условия наблюдаются на направлениях Купянск - Сватово, Харьков - Славянск, Харьков - Днепр, Харьков - Змиев, Харьков - Лозовая, Изюм - Барвенково, - сообщили в САД. - На дорогах общего пользования Харьковской области работают 18 площадок для отстоя большегрузного транспорта. Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Харьковской области обеспечен».

Дорожные и спасательные службы области призывают водителей воздержаться от поездок.

Тех, кто вынужден сесть за руль, просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять свой автотранспорт вдоль проезжей части дорог, чтобы коммунальные службы могли вовремя убирать снежные заносы.

 

 

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