В Харьковской области распространяется гепатит

Количество заболевших в поселке Андреевка Балаклейского района увеличилось, сообщают в Харьковском областном лабораторном центре.

По состоянию на 9 ноября 2017 года 23 человека заболели вирусным гепатитом А, в том числе 13 из семейных очагов. Десять больных продолжают лечение в инфекционном отделении Балаклейской центральной клинической районной больницы, два лечатся амбулаторно.

Медики наблюдают за состоянием здоровья людей, побывавших в контакте с больными.

Решается вопрос о закупке вакцины.

Эпидемиологи распространили памятки среди населения и рекомендуют жителям употреблять только кипяченую питьевую воду.